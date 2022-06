Η εκστρατεία που φιλοδοξεί να μειώσει την υποεκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς με την ταχύτερη ανάπτυξη

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της υποεκπροσώπησης των γυναικών στη μηχανική και την τεχνολογία, το Πανεπιστήμιο Frederick υλοποιεί μακροπρόθεσμη εκστρατεία διαφώτισης των κοριτσιών από νεαρή ηλικία για τις προοπτικές των τομέων αυτών. Η εκστρατεία έχει τίτλο “To all women and girls: Join the Journey to Engineering, Science and Technology” και, στο πλαίσιό της, το Πανεπιστήμιο προσφέρει ειδικές υποτροφίες ύψους 50% σε όλα τα κορίτσια που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν πτυχιακά προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου, που διακρίνεται για την πολύχρονη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία, το εξαίρετο ακαδημαϊκό προσωπικό και το πλούσιο ερευνητικό της έργο.