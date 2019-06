Η προσωπική επιτυχία του καθενός, είναι απόρροια συνεχής προσπάθειας για εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη, μπορεί να είναι αποτέλεσμα ακόμα και αποτυχίας που σε ωρίμασε, σε μεγάλωσε σε έκανε να παρατηρήσεις τα λάθη σου και να γίνεις καλύτερος. Καλύτερος, μπορεί να γίνει κάποιος μόνο αν αφοσιωθεί σε κάτι, μοχθήσει για να καινοτομήσει σε διαδικασίες και βρει αυτό το κάτι που συνήθως λείπει από αυτό το puzzle επιτυχίας που μπορεί να είσαι ο νικητής. Έτσι λοιπόν, παρακάτω παρουσιάζεται η συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εμού και της Ερευνήτριας-Δασκάλας Ρομποτικής κυρίας Διαλεκτή Αθηνά (Διάνα) Βουτυράκου, μιας επιτυχημένης Ελληνίδας η οποία ασχολείται με την Ρομποτική σε Επίπεδο Βιοϊατρικής προσπαθώντας να δώσει το στίγμα της στον παγκόσμιο χάρτη χειρουργικής ιατρικής. Μερικές από τις Διακρίσεις της κ. Βουτυράκου παρουσιάζονται παρακάτω και είναι με χρονολογική ταξινόμηση οι:

· Πρώτη θέση στο WRO HELLAS 2009 (Regular Category)

· Πρώτη Θέση στο WRO HELLAS 2011

· Δεύτερη θέση στο Robomac 2014

· Δεύτερη θέση στο WS: Follow the Line

· Πρώτη Θέση WRO HELLAS 2016

· Τιμητικό Distinction by Corallia and the Hellenic Student Association of Stanford, Berkeley, MIT, UCSD and Georgia Tech

· Social Growth Award For Leading Social Enterprises

· Πρώτη Θέση στο WRO HELLAS 2017

· Olympic Distinction at World Robot Olympiad

· Greek International Women Award : Category Young Star 18-23

· Young Greek Woman of the Year

· Πρώτη θέση στο 7ο International Youth Science and Technology Expo

· Education Leaders Award 2019