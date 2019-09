ASSOCIATED PRESS

Ο Μπους, με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Κόλιν Πάουελ, τον υπουργό Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ. Λίγο πριν υπογράψει τη διαταγή για χρήση βίας εναντίον του Ιράκ. 16 Οκτωβρίου 2002

Ο Σαντάμ Χουσέιν μετά τη σύλληψή του στο εδώλιο του κατηγορουμένου 2004

Στα αμερικανικά λάθη, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, συγκαταλέγονται η κατακόρυφη μείωση των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων από μισό εκατομμύριο σε 140.000 άτομα, καθώς αυτή αποτελούσε, όπως φάνηκε και εκ του αποτελέσματος, ανεπαρκής δύναμη για να προφυλάξει την ασφάλεια στο Ιράκ, ιδιαίτερα καθώς ξεκινούσαν οι διακοινοτικές συγκρούσεις και ένας εξαιρετικά βίαιος ανταρτοπόλεμος. Ακόμη, σφάλμα αποτέλεσε και η αδράνεια του κατοχικού στρατού στις τεράστιες και χρόνιες λεηλασίες των δημοσίων κτιρίων και των κρατικών υποδομών από τον ίδιο τον Ιρακινό λαό. Επιπρόσθετα, σφάλματα κρίνονται η διάλυση του Ιρακινού στρατού, κάτι που δημιούργησε περαιτέρω κενό στην διαχείριση ενός εξαγριωμένου πληθυσμού και ενός εσωτερικού πολέμου, και οδήγησε στην αντίσταση και στον ανταρτοπόλεμο πρώην στρατιωτικούς, καθώς επίσης και η μη παράδοση της κρατικής εξουσίας στους ίδιους τους Ιρακινούς, οι οποίοι έβλεπαν τους Αμερικάνους όχι ως απελευθερωτές (όπως οι ίδιοι οι Αμερικάνοι ήθελαν να αυτοπαρουσιάζονται), αλλά ως ταπεινωτική επιβολή ενός ξένου στρατεύματος.

