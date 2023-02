Η ήπια ισχύς ενώπιον μας

Δεν είναι κάποιου είδους «θεωρία συνωμοσίας», ούτε κάτι το αθέμιτο και μη αναμενόμενο στο πλαίσιο της realpolitik. Είναι απτή, οφθαλμοφανής αλλά δυσκόλως μετρήσιμη. Τη βλέπεις, την αντιλαμβάνεσαι, αλλά δεν μπορείς να τη δείξεις υπό το φόβο της δολοφονίας του χαρακτήρα σου. Εντός της διαχρονίας, έχει αποτυπωθεί ως «ισχύς της πειθούς» (Carr, Η εικοσαετής κρίση 1919-1939: Εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων), ως «εκδήλωση ισχύος που εμπεριέχει τη δυνατότητα ελέγχου των σκέψεων άλλων ανθρώπων» (Morgenthau, Η πολιτική μεταξύ των εθνών), ως «επιρροή δίχως ισχύ (non-power influence)» (Knorr, The power of nations: The political economy of international relations), ως διακριτή μορφή εξαναγκασμού στο πλαίσιο της κλασικής περιγραφής της ισχύος (Ifestos, European political cooperation: Towards a framework of supranational diplomacy?) και εν τέλει, ως «ήπια ισχύς» κατά τον ορισμό του Joseph Nye (Ήπια ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική) περί της ικανότητας «να διαμορφώνεις τις προτιμήσεις των άλλων δίχως βίαιο εξαναγκασμό».