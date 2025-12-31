Μια ορεινή διαδρομή που μέχρι χθες “έτρωγε” τρεις ώρες, σήμερα υπόσχεται να γίνεται σε 20 λεπτά. Η Κίνα έδωσε στην κυκλοφορία τη σήραγγα Tianshan–Shengli, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, παρουσιάζοντάς την ως τη μεγαλύτερη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου (expressway) στον κόσμο. Ένα mega-έργο υποδομής που περνά κάτω από την οροσειρά Τιαν Σαν στην περιφέρεια Σιντζιάνγκ.

Η σήραγγα αποτελεί κομβικό τμήμα του ταχείας κυκλοφορίας άξονα Ουρούμτσι–Γιούλι, που στοχεύει να βελτιώσει τη σύνδεση βόρειας και νότιας Σιντζιάνγκ. Σύμφωνα με κινεζικά δημοσιεύματα, το νέο τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία πριν λίγα 24ωρα, με τον χρόνο διάσχισης των βουνών να μειώνεται θεαματικά.

Η κατασκευή είναι διπλού κλάδου, με δύο λωρίδες ανά κλάδο, ώστε να υποστηρίζει υψηλότερους φόρτους κυκλοφορίας σε σχέση με παλαιότερα “μονής σήραγγας” έργα.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2020 και το συνολικό κόστος αναφέρεται στα 46,7 δισ. γουάν (σε ορισμένες μετατροπές περίπου 5–6 δισ. ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία). Στο έργο συμμετείχε η China Communications Construction Company (CCCC), με τους μηχανικούς να κάνουν λόγο για χρήση “έξυπνων” συστημάτων, προηγμένων μεθόδων μέτρησης και λύσεων ασφαλείας προσαρμοσμένων σε δύσκολες γεωλογικές συνθήκες.

Παράλληλα, στελέχη της CCCC έχουν υποστηρίξει ότι το έργο “πιάνει” δύο παγκόσμια ρεκόρ. Πέρα από το μήκος ως expressway tunnel, διαθέτει και το βαθύτερο κατακόρυφο φρέαρ που έχει κατασκευαστεί σε οδική σήραγγα αυτού του τύπου.

Γιατί έχει σημασία; Σε μια περιοχή όπου το ανάγλυφο και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να “κόψουν” τη σύνδεση για ώρες, η νέα σήραγγα αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής μετακινήσεων και logistics. Κινεζικές αναφορές συνδέουν ήδη τον νέο άξονα με μείωση χρόνου και κόστους μεταφοράς για επιχειρήσεις που μετακινούν πρώτες ύλες και προϊόντα μεταξύ βόρειας και νότιας Σιντζιάνγκ.

Η είδηση του “μεγαλύτερου τούνελ” συνοδεύεται και από μια αναγκαία διευκρίνιση: Το Tianshan–Shengli προβάλλεται ως η μεγαλύτερη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου (expressway). Ωστόσο, ως μεγαλύτερη οδική σήραγγα συνολικά αναφέρεται διεθνώς η Lærdal στη Νορβηγία, με μήκος περίπου 24,5 χλμ.

Με άλλα λόγια, η Κίνα κερδίζει την “κορυφή” στη δική της κατηγορία και στέλνει ένα ακόμη μήνυμα για το πόσο επιθετικά επενδύει σε υποδομές μεγάλης κλίμακας.