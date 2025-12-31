«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» για περίπου 2 μήνες παραμένουν οι 8 ναυτικοί ενός φορτηγού πλοίου που βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς του έχει απαγορευτεί ο απόπλους μετά από επιθεωρήσεις λιμενικών αρχών, οι οποίες διαπίστωσαν σοβαρές ελλείψεις και κενά.

Το πλήρωμα απευθύνει έκκληση για βοήθεια τόσο σε διεθνείς οργανισμούς όσο και στο ελληνικό λιμενικό, κάνοντας λόγο για μια ολοένα και πιο δύσκολη καθημερινότητα, αλλά και συνθήκες διαβίωσης που χειροτερεύουν μέρα με την ημέρα.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ναυτικούς από την Αίγυπτο, τον Λίβανο, τη Συρία και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος, ο μηχανικός και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Το φορτηγό πλοίο φέρει σημαία Τανζανίας και ελέγχθηκε από λιμενικούς του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου την 1η Νοεμβρίου, αμέσως μετά την άφιξή του στο λιμάνι. Από την επιθεώρηση κρίθηκε ότι δεν είναι αξιόπλοο, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ο απόπλους του έως ότου αποκατασταθούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι απαιτούμενες εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και το πλήρωμα εκπέμπει πλέον σήμα κινδύνου.

Οι ναυτικοί κάνουν λόγο για ελλείψεις, αλλά και για τον φόβο μελλοντικών ελλείψεων σε τρόφιμα, ενώ καταγγέλλουν και τη μη καταβολή των μισθών τους από την πλοιοκτήτρια εταιρία.

Ζητούν τη συνδρομή των λιμενικών αρχών και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντοχές των μελών του πληρώματος έχουν φτάσει στα όριά τους. «Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν περιπτώσεις πλοίων που έμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο λιμάνι. Οι άνθρωποι αυτοί όμως πλέον παραπονιούνται έντονα και ζητούν τη βοήθειά μας, κάτι που θα γίνει σύντομα», σχολίασε αρμόδια πηγή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται νέα επίσκεψη λιμενικών στο συγκεκριμένο φορτηγό πλοίο, προκειμένου να καταγραφούν εκ νέου οι συνθήκες διαβίωσης και να αξιολογηθεί η κατάσταση του πληρώματος.

(Με πληροφορίες από patris.gr)