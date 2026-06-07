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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της σύλληψης 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά στοιχεία που τον συνδέουν με την οργάνωση Χαμάς και πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται η μεταγωγή του στην Αθήνα για περαιτέρω διαδικασίες. Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς εξετάζεται το δίκτυο επαφών του και πιθανές διασυνδέσεις με άτομα που έχουν ήδη συλληφθεί στο εξωτερικό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που ερευνούν οι αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε λάβει εκπαίδευση σε στρατόπεδο στο εξωτερικό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε βρεθεί στο ίδιο περιβάλλον με άλλα άτομα που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και φέρονται επίσης να σχετίζονται με την ίδια υπόθεση. Οι κυπριακές αρχές είχαν εντοπίσει δύο άτομα τη στιγμή που παρέλαβαν υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με την ευρύτερη έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν προκύψει ισχυρισμοί ότι ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στη χρήση και κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών με χημικές ουσίες, ενώ είχε προχωρήσει και σε διαδικτυακές παραγγελίες επιμέρους υλικών. Στο διαμέρισμά του στα Πατήσια εντοπίστηκαν εργαλεία που, όπως εκτιμούν οι αρχές, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χωρίς όμως να έχουν ακόμη συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα υλικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλυση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστούν επικοινωνίες και πιθανά σχέδια δράσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται σενάρια για πιθανό στόχο με ισραηλινό ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για συγκεκριμένο χτύπημα. Οι αρχές διερευνούν επίσης τη διαδρομή πιθανών υλικών μέσω τρίτων χωρών, με αναφορές σε μεταφορά από περιοχές της Βόρειας Αφρικής.

Ο 37χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει οικογένεια στη Λωρίδα της Γάζας, αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τρομοκρατικές πράξεις, ενώ η δικογραφία συνεχίζει να εμπλουτίζεται καθώς προχωρά η έρευνα των αρχών.