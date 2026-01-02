Το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι υποδέχτηκε ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, Έφη Σακελλάρη το πρωί της Παρασκευής, 2 Ιανουαρίου- το ζευγάρι είναι ήδη δύο χρόνια μαζί και έχει ήδη συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 34χρονος τραγουδιστής δεν είχε κρύψει τη γλυκιά του αγωνία για τον ερχομό της κόρης του ενώ για τα νέα δεδομένα στη ζωή του έχει αναφέρει:

«Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου. Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη».

Η Αναστάσιος Ράμμος με την αγαπημένη του, Έφη Σακελλάρη, πριν από έναν μήνα ακριβώς, στην παρουσίαση του νέου του άλμπουμ από την Panik Records.

«Ευλογημένος» δήλωνε ο Αναστάσιος Ράμμος για τον ερχομό της κόρης του, ενώ ήδη έχει βρεθεί η νονά, που δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Ζαρίφη, με την οποία είχε συνεργαστεί στο J2US του Νίκου Κοκλώνη.

Η μικρή θα πάρει το όνομα της μητέρας του ταλαντούχου τραγουδοποιού, Παναγιώτα, και, όπως είχε πει ο ίδιος, θα τη φωνάζουν Νάγια.