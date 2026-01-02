Ξύπνησε την Πρωτοχρονιά το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία, καθώς μετά την έκρηξη το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026 άρχισε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000 έως 2.100 μέτρων. Η λάβα μέσα στην κοιλάδα Valle del Bove, φτάνοντας στα 1.500 μέτρα.

#Italy: Mount Etna volcano erupts again, lava reaches 400 meters high pic.twitter.com/wpRlNiyOLT Advertisement Advertisement January 1, 2026

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Χ αποτυπώνεται η πορεία της λάβας μέσα στο Valle del Bove, η οποία απποτελεί το όριο μέσα στο οποίο κυλά η λάβα χωρίς να προκαλεί προβλήματα ασφάλειας για το νησί και τους κατοίκους της.

🌋#MountEtna in #Sicily has spewed lava hundreds of meters into the air.



An eruption of Mount Etna — the highest active volcano in Europe — has occurred on the Italian island of Sicily. During the peak of activity, lava fountains reached heights of up to 300–400 meters, while a… pic.twitter.com/jz28C4m4CQ December 28, 2025

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές καθώς το φαινόμενο παρακολουθείται και δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή επιπτώσεις σε υποδομές.

Η Αίτνα, είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης και εμφανίζει συχνά τέτοιου είδους δραστηριότητα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν αι να καταγράφουν την ενεργή δραστηριότητά της.