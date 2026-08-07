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Μια οικογένεια θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μητέρα και γιος είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί για να μεταβούν στην εργασία τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτή θα ήταν η τελευταία διαδρομή της ζωής τους.

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Η 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της σκοτώθηκαν ακαριαία όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η περιγραφή του οδηγού του φορτηγού

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού μίλησε στο Mega για τις δραματικές στιγμές πριν από τη σύγκρουση, περιγράφοντας πώς εκτυλίχθηκε το δυστύχημα.

Όπως ανέφερε: «Κινούμουν κανονικά στη λωρίδα μου με ταχύτητα 75 με 80 χιλιομέτρων την ώρα, όσο επιτρέπεται σε εκείνο το σημείο. Ξαφνικά είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται προς το μέρος μου. Είχε χάσει τον έλεγχο καθώς κατέβαινε από την πλευρά του Μικρού Σουλίου και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο οδηγός προσπαθούσε να επαναφέρει το όχημα, ενώ εγώ έστριψα αριστερά για να τον αποφύγω. Δεν πρόλαβα όμως και το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο φορτηγό μου. Έτσι έγινε το δυστύχημα».