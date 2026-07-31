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Δύο ιερείς πρωταγωνίστησαν σε μία ιδιαίτερη στιγμή σε πανηγύρι στις Σέρρες, κλέβοντας την παράσταση.

Ο πρώτος ιερέας έπιασε το μικρόφωνο στο πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών και τραγούδησε το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.

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Ο δεύτερος ιερωμένος στο άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για τον χορό του.

Οι παρευρισκόμενοι τον καταχειροκρότησαν, του πετούσαν χαρτοπετσέτες και τον ενθάρρυναν, χαρίζοντας στο πανηγύρι μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς