Ακόμα και μέσα στις εκκλησίες φέρονται να έκρυβαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης τρεις ρασοφόροι, τους οποίους συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο εξάρθρωσης κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αρχηγός της οργάνωσης είναι μία 52χρονη, η οποία είχε αναλάβει να βρίσκει τα ναρκωτικά και υπό τις οδηγίες της τα υπόλοιπα μέλη διακινούσαν την κοκαΐνη και την κάνναβη.



Βασικοί συνεργοί της, τρεις ιερείς: 40χρονος, 46χρονος και 52χρονος, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά, την αποθήκευση αλλά και την διακίνηση των ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες τις οποίες ενίοτε αποθήκευαν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς. Επίσης, αναλάμβαναν την παράνομη διακίνηση – μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας υπό την καθοδήγηση της 52χρονης και του 42χρονου.



Οι αστυνομικοί προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις, με έξι από τους συλληφθέντες να έχουν ενεργό ρόλο στη σπείρα.



Πολλοί από αυτούς μάλιστα έχουν και πλούσιο ποινικό παρελθόν.

YouTuber και πρώην μοντέλο ο ρασοφόρος που συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο

Μέλος εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε και ρασοφόρους για τη μεταφορά των ναρκωτικών είναι ο 40χρονος που δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοεορτολογητών και συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.

Ο 40χρονος διατηρεί, μάλιστα, κανάλι στο YouTube στο οποίο παρουσιάζει συνταγές ενώ έχει ενεργά προφίλ και άλλα social media. Ο ίδιος στο παρελθόν εργάστηκε και ως μοντέλο, κίνηση που προκάλεσε την καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς ο ίδιος είχε εκκλησιαστική μόρφωση και είχε χριστεί διάκονος.