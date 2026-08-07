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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 07:30 το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας–Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας neaserres.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ αυτοκινήτου, μια 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, οι οποίοι ήταν αλβανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος, ενώ η μητέρα του επέβαινε στη θέση του συνοδηγού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, ο οποίος ανασύρθηκε τραυματισμένος από το σημείο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.