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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στις Σέρρες για την εξιχνίαση της δολοφονίας ενός 68χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του το μεσημέρι του Σαββάτου. Η υπόθεση έλαβε δραματική τροπή μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία επιβεβαίωσε τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Το θύμα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ο ίδιος του ο γιος όταν επισκέφθηκε το σπίτι. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αντίκρισαν ένα αναστατωμένο διαμέρισμα, ωστόσο, δια γυμνού οφθαλμού, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα και η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω διερεύνηση.

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Τα ευρήματα της ιατροδικαστή Αποστολίας Ακριβούση σήμαναν συναγερμό στις Αρχές. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος του 68χρονου προήλθε από ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και στα ζωτικά όργανα, η οποία προκλήθηκε από πολλαπλά πλήγματα με θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα.

Έπειτα από τις αποκαλύψεις αυτές, η υπόθεση αντιμετωπίζεται επισήμως ως ανθρωποκτονία. Στο σημείο αναμένονται κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού, ενώ την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, εστιάζοντας στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.