Στον εισαγγελέα Χανίων ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στη μαφία της Κρήτης
Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα, λίγο πριν από τις 11:00, ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος που έχει χαρακτηριστεί ως «Μαφία των Χανίων».
Οι δύο επιστήμονες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να συνέτασσαν εκθέσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να επηρεάζουν την ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και να αλλοιώνονται κρίσιμα δικαστικά δεδομένα.
Η έρευνα των αρχών έχει αποκαλύψει ένα ευρύτερο δίκτυο, στο οποίο φέρεται να συμμετείχαν πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, μεταξύ των οποίων επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί υπάλληλοι. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε πρόσωπο.
Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει ενδελεχή έλεγχο στις οικονομικές κινήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταφορές χρημάτων και πιθανές οικονομικές συναλλαγές, ενώ εξετάζονται και οι καταγγελλόμενες σχέσεις του με ανώτερη δικαστική λειτουργό.
Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε δικηγόρο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς κατά τη διάρκεια ερευνών φέρεται να εντοπίστηκαν στην κατοχή του ράβδοι χρυσού. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την προέλευσή τους και αν συνδέονται με παράνομες αμοιβές ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το κύκλωμα.
Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών και τις οικονομικές διαδρομές που, σύμφωνα με τις κατηγορίες, επέτρεψαν τη λειτουργία του κυκλώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι απολογίες των δύο επιστημόνων θεωρούνται κρίσιμες για την περαιτέρω πορεία της έρευνας.