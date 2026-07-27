Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα, λίγο πριν από τις 11:00, ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος που έχει χαρακτηριστεί ως «Μαφία των Χανίων».

Οι δύο επιστήμονες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρονται να συνέτασσαν εκθέσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να επηρεάζουν την ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και να αλλοιώνονται κρίσιμα δικαστικά δεδομένα.

Η έρευνα των αρχών έχει αποκαλύψει ένα ευρύτερο δίκτυο, στο οποίο φέρεται να συμμετείχαν πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους, μεταξύ των οποίων επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί υπάλληλοι. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε πρόσωπο.

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