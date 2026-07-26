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Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις που περιγράφουν απαιτήσεις χρηματικών ανταλλαγμάτων για την έκδοση ιατροδικαστικών εκθέσεων και την αλλοίωση τοξικολογικών αποτελεσμάτων.

Καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες αποκαλύπτουν προσπάθειες των κατηγορουμένων να επηρεάσουν πραγματογνωμοσύνες σε συνεργασία με δικηγόρους, ζητώντας παράλληλα την καταβολή χρηματικών ποσών.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή στις 27 Ιουλίου, ενώ η δικαστική έρευνα για το εύρος της δράσης τους παραμένει σε εξέλιξη.

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Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της φερόμενης «Μαφίας της Κρήτης» φέρνουν στο φως καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες που, σύμφωνα με τις Αρχές, αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για κατ’ επάγγελμα δωροληψία και σύνταξη ψευδών ή ατεκμηρίωτων γνωματεύσεων σε τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ενώπιον του ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της φερόμενης δράσης τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις που περιγράφουν απαιτήσεις για χρηματικά ανταλλάγματα προκειμένου να ολοκληρωθούν ιατροδικαστικές εκθέσεις. Σε μία από αυτές, μάρτυρας αναφέρει ότι κατά τη διερεύνηση εργατικού δυστυχήματος ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής φέρεται να ζητούσε χρήματα για να προχωρήσει στην έκθεση.

Όπως καταθέτει, ο ιατροδικαστής φέρεται να απέστειλε μήνυμα στο οποίο ζητούσε «δύο μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο», ενώ, όταν η άλλη πλευρά αρνήθηκε να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, οι πιέσεις φέρονται να εντάθηκαν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη κατάθεση κατηγορούμενου σε υπόθεση ναρκωτικών, ο οποίος υποστηρίζει ότι κατέβαλε περίπου 2.500 ευρώ προκειμένου να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, τα χρήματα παραδόθηκαν από τους γονείς του στον γιατρό που είχε πραγματοποιήσει τις εξετάσεις στο Ηράκλειο, γεγονός που -κατά τον ίδιο- είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και να μειωθούν οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδουν οι ανακριτικές Αρχές και στις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί. Σε μία από αυτές, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του αποστείλει έτοιμο κείμενο, ώστε να το ενσωματώσει σε πραγματογνωμοσύνη.

«Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε», ακούγεται να λέει ο δικηγόρος, με τον τοξικολόγο να απαντά καταφατικά, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, ο τοξικολόγος φέρεται να συζητά με τον ίδιο δικηγόρο για την καταβολή χρημάτων. Όταν ο τελευταίος τον ενημερώνει ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα την επόμενη ημέρα, ο τοξικολόγος φέρεται να απαντά ότι «θα έπρεπε να τα είχες φέρει», προτείνοντας στη συνέχεια να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου προσώπου.

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Οι συγκεκριμένες συνομιλίες και οι μαρτυρικές καταθέσεις αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζουν οι δικαστικές Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι ίδιοι έχουν το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

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