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Οι δικαστικές αρχές επέβαλαν στον κατηγορούμενο απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ μέχρι τη δίκη.

Αντίστοιχους περιοριστικούς όρους έλαβε νωρίτερα και ο εμπλεκόμενος τοξικολόγος, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να αρνούνται τις κατηγορίες περί χρηματισμού και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί κατηγορούνται ότι παρείχαν ευνοϊκές εκθέσεις σε μέλη της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πέρυσι στα Χανιά.

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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 57χρονος ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία ως εμπλεκόμενος σε μεγάλο κύκλωμα της μαφίας της Κρήτης, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.



Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες, με την απόφαση να ανακοινώνεται λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι ο 57χρονος μπορεί να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη, επιβάλλοντάς του τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.



Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του κατηγορούμενου, οι οποίοι υποδέχθηκαν την απόφαση με χειροκροτήματα.



Ο 57χρονος, βγαίνοντας από το κτίριο της Εισαγγελίας, στράφηκε προς το μέρος τους και έκανε το σήμα της νίκης.



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Είχε αφεθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος

Νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφεθεί και ο τοξικολόγος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση.



Η συνήγορός του, Ιουλίτα Τζουγκαράκη, δήλωσε ότι ο πελάτης της αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών, κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίηση και διασυρμό.



Όπως υποστήριξε, οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να απολογηθεί δεν σχετίζονται ούτε με εγκληματικές οργανώσεις ούτε με τη γνωστή υπόθεση Μανιουδάκη, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση των δικαστικών αρχών.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Περάκης ανέφερε ότι η απολογία ήταν εξονυχιστική και υποστήριξε πως δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής που να δικαιολογούν την προφυλάκιση του 57χρονου.



Όπως είπε, δεν αποδείχθηκε χρηματισμός ούτε προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κατηγορία θα καταπέσει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.



Οι δύο συγκεκριμένοι δημόσιοι λειτουργοί κατηγορούνται επίσης ότι διατηρούσαν στενή σχέση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πριν από ένα χρόνο στα Χανιά λειτουργώντας ως εντολοδόχοι σε παράνομες πράξεις του επιστημονικού τους πεδίου.



Ο Ασκός του Αιόλου άνοιξε τον περασμένο Αύγουστο με την εξάρθρωση των μελών της λεγόμενης «μαφίας» της Κρήτης, με συνολικά 90 κατηγορούμενους.



Η έρευνα έδειξε ότι μέλη της οργάνωσης είχαν εξασφαλίσει την πρόσβαση στους δύο κατηγορούμενους, για να παίρνουν τις εκθέσεις που θέλουν με το αζημίωτο.