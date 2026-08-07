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Η απόφαση αφορά τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Ζαχαρία Κεσσέ, καθώς δεν προσκομίστηκαν νέα στοιχεία ικανά να ανατρέψουν την προηγούμενη αρχειοθέτηση της δικογραφίας.

Ο Εισαγγελέας διευκρίνισε ότι εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση, όπως ο Ταλ Ντίλιαν και οι ήδη καταδικασθέντες ιδιώτες, δεν μπορούν να εξεταστούν νομικά ως μάρτυρες.

Παρά την αρχειοθέτηση του κύριου σκέλους, η δικαιοσύνη συνεχίζει να διερευνά αυτοτελή αδικήματα ψευδούς κατάθεσης που διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η δικαστική διαδικασία για τους τέσσερις πρωτόδικα καταδικασθέντες αναμένεται να συνεχιστεί στο Εφετείο τον προσεχή Δεκέμβριο.

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Στο αρχείο παραμένει η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε με ξεχωριστές πράξεις τα αιτήματα που είχαν υποβάλει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις για το εκ νέου άνοιγμα της έρευνας.

Αναφορικά με την αίτηση του Αντώνη Σαμαρά, η απόρριψη βασίστηκε στο ότι δεν προσκομίστηκαν νεότερα στοιχεία σε σχέση με εκείνα που είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τους αντεισαγγελείς Αχιλλέα Ζήση και Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

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Σχετικά με το αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη, παρά την προσκόμιση ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το κινητό του τηλέφωνο με ένα εξ αυτών να φέρει την ένδειξη «απόρρητο», κρίθηκε ότι το υλικό αυτό είχε ήδη αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης που οδήγησε στην καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών σε συνολική ποινή κάθειρξης 126 ετών.

Όσον αφορά τις αιτήσεις του Ζαχαρία Κεσσέ, οι οποίες βασίστηκαν στις δημόσιες τοποθετήσεις του Ταλ Ντίλιαν περί εμπορίας του λογισμικού Predator σε κρατικές υπηρεσίες καθώς και στα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης, ο Εισαγγελέας σημείωσε πως ο κ. Ντίλιαν, ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, δεν μπορεί νομικά να εξεταστεί ως μάρτυρας, διότι η κατάθεσή του θα αχρηστευόταν δικονομικά. Για τον ίδιο νομικό λόγο εξαιρείται η μαρτυρική εξέταση των υπόλοιπων καταδικασθέντων, καθώς και πέντε ακόμη ιδιωτών σε βάρος των οποίων είχε κινηθεί νομικά ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Υπόθεση υποκλοπών στο αρχείο

Η νέα αυτή αρνητική απόφαση έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη του τέως Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος στις 27 Απριλίου 2026 είχε επίσης αρνηθεί την ανάσυρση της δικογραφίας μετά από διαβίβασή της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών. Ο κ. Τζαβέλλας είχε αποφανθεί ότι τα στοιχεία για υπαλλήλους των εταιρειών Intellexa και Krikel ήταν ήδη γνωστά από την έρευνα του αντεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση, ενώ είχε απορρίψει την κατηγορία της κατασκοπείας, επισημαίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κρατικού απορρήτου στις συσκευές ούτε προέκυψε εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών όπως η ΕΥΠ, η Αντιτρομοκρατική ή η ΕΛ.ΑΣ. παράλληλα με την αδυναμία ταυτοποίησης του χρήστη της ύποπτης προπληρωμένης κάρτας.

Παρά τη συνολική αρχειοθέτηση του κύριου σκέλους της υπόθεσης, η δικαιοσύνη έχει διαχωρίσει και διαβιβάσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αυτοτελή περιστατικά που αφορούν το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Ειδικότερα, υπό διερεύνηση παραμένει η τυχόν ποινική ευθύνη του Σταμάτη Τρίμπαλη για ψευδή κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2022 και η ενδεχόμενη ηθική αυτουργία των Ιωάννη Λαβράνου και Σωτήριου Ντάλα, καθώς και οι ένορκες καταθέσεις ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου από τους Αιμίλιο Κοσμίδη και Σωτήριο Ντάλα.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης μεταφέρεται πλέον στο Εφετείο, όπου η εκδίκαση για τους τέσσερις πρωτόδικα καταδικασθέντες έχει προσδιοριστεί για τον ερχόμενο Δεκέμβριο.