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Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτροκινούμενης γραμμής 6,4 χιλιομέτρων που συνδέει τον Ισθμό με το Λουτράκι μέσω της γραμμής Αθήνα – Κιάτο.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των σταθμών, την εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιοίκησης και τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Το συμπληρωματικό έργο έχει προϋπολογισμό 4,464 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 με χρηματοδότηση από τη Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

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Η ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτείας, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων. Εκτός από τις επεκτάσεις του Μετρό στην Αθήνα και τη νέα Γραμμή 4, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα σιδηροδρομικά έργα που συνδέουν την πρωτεύουσα με σημαντικούς προορισμούς της περιφέρειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επέκταση του Προαστιακού προς το Λουτράκι, ένα έργο που ξεκίνησε πριν από περίπου επτά χρόνια και φιλοδοξεί να εντάξει την πόλη στο σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, προσφέροντας καλύτερη εξυπηρέτηση σε κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες.

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Το έργο προβλέπει την κατασκευή μονής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους μήκους περίπου 6,4 χιλιομέτρων, στο τμήμα Ισθμός – Λουτράκι. Η νέα υποδομή θα συνδέεται απευθείας με τη Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων Αθήνα – Κιάτο, επιτρέποντας την απευθείας εξυπηρέτηση του Λουτρακίου από τον Προαστιακό.

Παράλληλα, η υφιστάμενη μετρική γραμμή μετατρέπεται σε κανονικού εύρους, ενώ αναβαθμίζονται συνολικά οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις ώστε να πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας.

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και στους σταθμούς της νέας διαδρομής. Ο σταθμός του Ισθμού αναβαθμίζεται, δημιουργείται νέα στάση στην περιοχή του Καζίνο (Μηχανικού), ενώ ο σταθμός του Λουτρακίου ανακατασκευάζεται με σύγχρονες υποδομές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για το επιβατικό κοινό.

Η νέα γραμμή θα διαθέτει ηλεκτροκίνηση, σύγχρονα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, νέες ισόπεδες διαβάσεις με αυτόματη προστασία, καθώς και εκτεταμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την αξιοπιστία των δρομολογίων. Επιπλέον, κοντά στον σταθμό του Ισθμού θα κατασκευαστεί δευτερεύουσα γραμμή μήκους περίπου 450 μέτρων, η οποία θα διευκολύνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών.

Οι πρόσφατες εικόνες από το εργοτάξιο δείχνουν ότι οι εργασίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι σταθμοί, τα έργα ηλεκτροκίνησης, οι διαβάσεις και οι παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Παράλληλα, κατασκευάζονται προσωρινές προσβάσεις προς ιδιοκτησίες, νέα ισόπεδη διάβαση προς την περιφερειακή οδό Λουτρακίου, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο και τοποθετείται νέα σήμανση.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης (CCTV), σημείων κλήσης έκτακτης ανάγκης, έργα προστασίας παρακείμενων κατασκευών, απομάκρυνση εμποδίων από τη ζώνη διέλευσης των τρένων, καθώς και ειδικές υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, όπως διαμορφωμένες οδεύσεις και προσβάσιμοι χώροι υγιεινής.

Παράλληλα, στην περιοχή του Ισθμού προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, όπως η κατασκευή κυκλικού κόμβου, λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, αλλά και νέου οδικού φωτισμού.

Ο προϋπολογισμός του συμπληρωματικού έργου ανέρχεται σε 4,464 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τα λειτουργικά έξοδα της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» για το 2026. Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, η ολοκλήρωση της επέκτασης του Προαστιακού προς το Λουτράκι τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026.