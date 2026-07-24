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Σε προσωρινή διακοπή όλων των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής προχωρά η Hellenic Train, εξαιτίας προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η κυκλοφορία επηρεάζεται στο σύνολο του δικτύου, με αρκετά δρομολόγια να τροποποιούνται, ενώ δεν αποκλείονται ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις.

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Η επανέναρξη των δρομολογίων θα γίνει μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων και νεότερη ενημέρωση από την Hellenic Train.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Λόγω των ανωτέρω συνθηκών, επηρεάζονται όλα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.