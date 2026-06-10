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Σε τροχία αναβάθμισης μπαίνει σύντομα ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος στην Αττική καθώς η ΓΑΙΑΟΣΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στους σταθμούς Άνω Λιόσια, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Κηφισιά και Πεντέλη. Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική αλλαγή της εικόνας των σταθμών, η ενίσχυση της λειτουργικότητας τους καθώς και η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Η διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 22 Ιουνίου 2026. Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή του αναδόχου και υπογραφεί η σύμβαση, θα ξεκινήσουν οι εργασίες παρεμβάσεων στους πέντε σταθμούς.

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Η κίνηση αυτή προκύπτει μετά από από ελέγχους που έγιναν στους πέντε σταθμούς όπου και παρατηρήθηκαν προβλήματα στις εγκαταστάσεις που χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Τι προβλέπει το έργο αναβάθμισης του Προαστιακού



Το έργο με προϋπολογισμού 353.037 ευρώ πλέον ΦΠΑ χρηματοδοτείται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και προβλέπει εργασίες στεγάνωσης σε στέγαστρα όπου έχουν εντοπιστεί φθορές καθώς και αποκατάσταση των σημείων σύνδεσης μεταξύ κτιρίων και οδικών επιφανειών, όπου περνά νερό. Ακόμη προβλέπεται επαναχρωματισμός μεταλλικών επιφανειών, αφαίρεση γκράφιτι και ενσωμάτωση προστασίας κατά των γκράφιτι για να αποφεύγονται νέες ζημιές.

Εκτός από τις παραπάνω εργασίες, προβλέπεται αντικατάσταση των παλιών καθισμάτων αναμονής με νέα, βελτίωση φωτισμού καθώς και σντικατάσταση χαλασμένων ή φθαρμένων ηλεκτρονικών πινακίδων με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

Αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία πιο ασφαλών, λειτουργικών και ευχάριστων χώρων μετακίνησης, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών, την ενίσχυση της χρήσης του σιδηροδρόμου ως μέσου μεταφοράς και τη βελτίωση της εικόνας των σταθμών που εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, καθώς το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας συντονισμού μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ, της ΣΤΑΣΥ, των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτη Μπαλωμένο, η ουσιαστική αναβάθμιση του σιδηροδρόμου απαιτεί κοινό σχεδιασμό και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών.