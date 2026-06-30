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Σε δρομολόγιο του προαστικού Θεσσαλονίκη – Λάρισα την Κυριακή 28 Ιουνίου σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη, γύρω στις 21:00 το βράδυ μία ομάδα ανήλικων επιβιβάστηκε στο σταθμό των Νέων Πόρων και εκεί βρήκε στο βαγόνι τη μεγαφωνική εγκατάσταση. Τότε, τα παιδιά άρχισαν να μιλούν στο μεγάφωνο και να βρίζουν τους επιβάτες μέχρι το τραίνο να φτάσει στη Λάρισα.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο onlarissa.gr, όταν μία πολίτης διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από το προσωπικό να καλέσει την Άμεση Δράση, η απάντηση που έλαβε ήταν πως δεν μπορούσαν να προβούν σε κάποια ενέργεια.

