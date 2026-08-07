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Ο κατηγορούμενος είχε τοποθετήσει τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη, ισχυριζόμενος ψευδώς στις αρχές ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν στην Αθήνα.

Το δικαστήριο δεν εξέτασε την κατηγορία της απάτης, καθώς η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη για τον ακριβή χρόνο θανάτου δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παράνομη είσπραξη συντάξεων μετά τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Ο 55χρονος απολογήθηκε υποστηρίζοντας ότι η πράξη του δεν είχε οικονομικά κίνητρα, αλλά πήγαζε από την αδυναμία του να αποδεχθεί την απώλεια.

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Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος στον Μυστρά, που κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης έκρινε τον 55χρονο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά τα ψευδή στοιχεία για το πού βρισκόταν ο πατέρας του.

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Παρά την πρόταση της εισαγγελέως για εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή, αφήνοντας τον 55χρονο ελεύθερο.

Αντίθετα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, καθώς από αυτόν θα προκύψει και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνεχίστηκε η είσπραξη των συντάξεων μετά τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να μην εισέλθει στην ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης, επομένως, συνεχίζεται και το σκέλος της φερόμενης απάτης θα κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα έχουν προκύψει τα απαραίτητα στοιχεία.

«Δεν είχα οικονομικά κίνητρα»

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε ότι η απόφασή του να διατηρήσει τη σορό του πατέρα του στην κατάψυξη δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά οφειλόταν στην αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλειά του.

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«Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι’ αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δικαστικές Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και τη συνέχιση της καταβολής των συντάξεων του ηλικιωμένου μετά τον θάνατό του.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από αστυνομική έρευνα, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από τα «εγκόσμια» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αρχές όμως, σύντομα έφτασαν στον 55χρονο και τον συνέλαβαν καθώς στο κλειστό ξενοδοχείο εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του, μέσα στον καταψύκτη. Πριν βρεθεί η σορός ο άνδρας είχε ισχυριστεί ότι ο πατέρας του ήταν στην Αθήνα, πληροφορία που αντέκρουσε η αδερφή του κατηγορούμενου, που μένει στην Αθήνα.

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