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Στον Εισαγγελέα και Ανακριτή Σπάρτης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8), ώρα 13:00 ο 55χρονος από τον Μυστρά που συνελήφθη όταν η Αστυνομία εντόπισε σε καταψύκτη του ξενοδοχείου του την σορό του 90χρονου πατέρα του που είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 3-5 χρόνια.

Ο 55χρονος ομολόγησε σε κατάθεσή του ότι έκρυβε τον πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τόσο την σύνταξή του όσο και την σύνταξη της αποθανούσας πριν 7 χρόνια μητέρας του της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.

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Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Πηγή: Notospress.gr