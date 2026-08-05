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Ο δράστης διατηρούσε τη σορό του ηλικιωμένου σε επαγγελματικό καταψύκτη εντός του κτιρίου όπου διέμενε, προκειμένου να εισπράττει παράνομα τις συντάξεις του.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν καιρό να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο του θανάτου.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Μυστρά η αποκάλυψη μιας υπόθεσης που ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές, με έναν 55χρονο να κατηγορείται ότι απέκρυπτε επί χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις που καταβάλλονταν στο όνομά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 90χρονος, ο οποίος έπασχε από άνοια, δεν είχε δηλωθεί ως θανών στο Ληξιαρχείο. Οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης ξεκίνησαν έπειτα από πληροφορίες και επίμονες απορίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν να τον δουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο 55χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο πατέρας του βρισκόταν στην Αθήνα. Ωστόσο, η κόρη του 90χρονου, η οποία διαμένει επίσης στην πρωτεύουσα, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της.

Ακολούθησε έρευνα στο ξενοδοχείο που διατηρούσε ο 55χρονος στην είσοδο του Νέου Μυστρά, το οποίο παρέμενε κλειστό και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία του. Παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στο υπόγειο του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 55χρονος παραδέχθηκε ότι απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του επί περίπου δυόμισι χρόνια, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας ο πατέρας ήταν δικαιούχος μετά τον θάνατό της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε αεροβόλο πιστόλι. Ο 55χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Ερωτήματα στην τοπική κοινωνία

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο εδώ και αρκετά χρόνια, αποδίδοντας αρχικά την απουσία του στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, το ξενοδοχείο παρέμενε κλειστό και ιδιαίτερα απομονωμένο. Ο 55χρονος φέρεται να είχε τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης εισόδου, αλυσίδες και κώνους, ενώ ο χώρος παρακολουθούνταν από σύστημα καμερών, γεγονός που είχε κινήσει την περιέργεια κατοίκων της περιοχής.

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Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα τόσο για τον χρόνο που παρέμεινε αδήλωτος ο θάνατος του ηλικιωμένου όσο και για τους μηχανισμούς ελέγχου των συνταξιοδοτικών καταβολών, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι συντάξεις φέρεται να καταβάλλονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον θάνατό του.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από notospress

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