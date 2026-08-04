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Ο 55χρονος γιος του θανόντος συνελήφθη και κατηγορείται για απάτη, καθώς φέρεται να απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή του.

Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος του θανάτου του ηλικιωμένου.

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Σοκ προκαλεί η είδηση ότι η Αστυνομία σε έλεγχο που έκανε μετά από καταγγελία σε κλειστό

ξενοδοχείο στον Μυστρά εντόπισε νεκρό άνδρα μέσα σε κατάψυξη.

Οι πληροφορίες του notospress, θέλουν το γιο του νεκρού ηλικιωμένου να διατηρεί την σωρό στην κατάψυξη στο υπόγειο του ξενοδοχείου για 4-5 χρόνια ενώ εισέπραττε την σύνταξή του δημοσίου.

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Πάνω στο καπάκι του καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα (από κρεβάτι), ώστε να αυξάνεται το βάρος και να αποτρέπεται το άνοιγμά του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανή σημάδια τραυματισμού στη σορό. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται αυτή, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης προκειμένου να ακολουθήσει η νεκροψία-νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης.

Να σημειωθεί ότι ψίθυροι ήθελαν τον γιο να κινείται ύποπτα, θέλοντας να δείξει ότι όλα είναι φυσιολογικά και να μην επιτρέπει σε κανένα να εισέρχεται ούτε στην αυλή του ξενοδοχείου, σύμφωνα με το notospress. Η μητέρα της οικογένειας έχει πεθάνει εδώ και 7 χρόνια.

Τι ισχυρίστηκε ο 55χρονος

Κατά τη διάρκεια της αρχικής κατάθεσης, ο 55χρονος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με μια οικιακή βοηθό. Αμέσως μετά, αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα στην περιοχή της Καισαριανής όπου εντόπισαν την αδελφή του, η οποία υποστήριξε πως ο πατέρας τους, από το 2001, είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 55χρονου, σε βάρος του οποίου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, αφού στο σπίτι του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο.

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Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει στις Αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 2,5 χρόνια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατό του και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο 55χρονος είχε εξεταστεί από ψυχίατρο προκειμένου να λάβει άδεια οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου.

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.»

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