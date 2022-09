Η επιδεικτική κατανάλωση αγαθών πολυτελείας και η αναπτυξιακή προοπτική μας

boytaro Thongbun / 500px via Getty Images

boytaro Thongbun / 500px via Getty Images

Αρκετά από τα αγαθά που παράγονται και καταναλώνονται στις ανεπτυγμένες χώρες υιοθετούνται μιμητικά, ως «περίοπτα αγαθά κύρους», από τα ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα της χώρας, και στη συνέχεια από τα μεσαιο-κατώτερα, συχνά καθ΄ υπέρβαση των υλικών δυνατοτήτων τους, ώστε «να μη μείνουν πίσω» (Keeping up with the Joneses).