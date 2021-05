Η επιστροφή του Κέβιν Σπέισι: Πρώτος ρόλος μετά το σκάνδαλο των σεξουαλικών παρενοχλήσεων

Εκτός από κάποια περίεργα βίντεο που δημοσίευε κατά καιρούς στο YouTube, ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι έχει να εμφανιστεί στην οθόνη (με μία μικρή εξαίρεση) από το 2017, οπότε και διατυπώθηκε η πρώτη κατηγορία σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση.

Περισσότεροι από δέκα άνδρες, αλλά και έφηβοι, κατηγόρησαν τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση, κακοποίηση και απόπειρα βιασμού, μετατρέποντας τον σταρ της θεατρικής σκηνής και του σινεμά σε παρία του Χόλιγουντ.

Τώρα ο Κέβιν Σπέισι είναι έτοιμος να επιστρέψει στα κινηματογραφικά πλατό, καθώς εμφανίζεται στο καστ της ιταλικής ταινίας «L’uomo Che Disegno Dio», σε σκηνοθεσία του Ιταλού ηθοποιού Φράνκο Νέρο, ο οποίος θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με τη σύζυγο του Βανέσα Ρέντγκρεϊβ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Κέβιν συμφώνησε να συμμετάσχει στην ταινία μου», δήλωσε ο Νέρο, ο οποίος είναι γνωστός μεταξύ άλλων από τον ρόλο του στην ταινία «Django» (1966) του Σέρτζιο Κορμπούτσι. «Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ανυπομονώ να ξεκινήσω την ταινία» είπε στο ABC News.

Θα είναι ο πρώτος ρόλος για τον Σπέισι μετά το «House of Cards», όταν το Netflix έβαλε τέλος στη συνεργασία μαζί του και την ταινία «All The Money In The World», όταν ο Ρίντλεϊ Σκοτ τον έκοψε από τις σκηνές και τον αντικατέστησε με τον Κρίστοφερ Πλάμερ.