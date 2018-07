Η εταιρεία Geabit, μεγάλος νικητής του Διαγωνισμού «Israel at 70: Innovation at its Best 2018» για startups στην Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε προχθές, Τρίτη, ο τελικός του διαγωνισμού «Israel at 70: Innovation at its Best 2018» για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο τελικός έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, στο χώρο του Invent ICT, όπου οι 5 φιναλίστ ομάδες, παρουσίασαν τις ιδέες τους σε 5 διακεκριμένους Έλληνες και Ισραηλινούς κριτές, παρουσία της Πρέσβεως του Ισραήλ στην Ελλάδα, Ιρίτ Μπέν –’Αμπα, του Μιχάλη Στάγκου, συνιδρυτή των Industry Disruptors Game Changers (ID-GC) και πλήθους φίλων της Ελληνικής startup σκήνης. Ο δεκαεννιάχρονος Έλληνας επιστήμονας, Βαγγέλης Καραθάνος, ιδρυτής της εταιρείας Geabit, κέρδισε τις εντυπώσεις των κριτών παρουσιάζοντας μια startup τεχνητής νοημοσύνης με τεχνολογία αιχμής που βοηθά με λύσεις τους αγρότες να παράγουν ασφαλέστερες και υψηλότερης ποιότητας καλλιέργειες. Ο Βαγγέλης Καραθάνος θα ενταχθεί σε ειδική ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ, που θα πραγματοποιηθεί 2-6 Σεπτεμβρίου 2018. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με Ισραηλινούς αντιπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων (VC’s) και εταιρειών. Επιπλέον θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ καινοτομίας «DLD Tel Aviv Innovation Festival», το μεγαλύτερο συνέδριο υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ, μαζί με εκατοντάδες άλλους εκπρόσωπους νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων (VCs & angel investors) καθώς και στελέχη πολυεθνικών εταιρειών από το Ισραήλ αλλά και απ’ όλο τον κόσμο.

Israel at 70: Innovation at its Best 2018 Ο νικήτης Βαγγέλης Καραθάνος με την Πρέσβυ του Ισραήλ και τον Μιχάλη Στάγκο