Η εξωστρέφεια της Στέγης: Έλληνες καλλιτέχνες στα φεστιβάλ του κόσμου

To Late Night των Blitz, η παράσταση-πάρτυ για το τέλος της εποχής μας

To LateNight των Blitz, η παράσταση-πάρτυ για το τέλος της εποχής μας, συνεχίζει το ξέφρενο ταξίδι του στις σκηνές του κόσμου και, πρόσφατα, παρουσιάστηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Hellerau, European Centre for the Arts.