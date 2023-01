Η Χότσουλ είχε βρεθεί σε πολιτικό δίλημμα για το θέμα. Έχει πει ότι είναι περήφανη Ιρλανδοαμερικανίδα και έχει μιλήσει συχνά για το πώς οι ιρλανδικές, καθολικές ρίζες της επηρέασαν την πολιτική της άποψη. Η Καθολική Διάσκεψη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης είχε ενθαρρύνει τους οπαδούς της εκκλησίας να πιέσουν τον Χόκουλ να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο. Η οργάνωση υποστήριξε ότι η διαδικασία «δεν παρέχει τον σεβασμό που οφείλεται στα σωματικά υπολείμματα».



Αλλες οργανώσεις υποστήριξαν θερμά το όλο εγχείρημα μάλιστα με πρωτοβουλίες: Από την άλλη πλευρά, η καλλιτεχνική συλλογικότητα Order of the Good Death παρότρυνε την κυβερνήτη να υπογράψει και τις έστειλε μια σειρά από διακοσμητικές, χρωματιστές κάρτες που έγραφαν «Compost Me» και «I Want To Be A Tree».