Η κόρη της Μαντόνα έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική ως Lolahol με το τραγούδι «Lock & Key»

Έχει ενδιαφέρον ότι το τραγούδι φαίνεται να περιλαμβάνει μία αναφορά στη Lady Gaga. Είναι το σημείο στο οποίο η Λούρδη ακούγεται να τραγουδά «no sleep, next plane, no sleep, make-up, next club, next car, next plane, no sleep, no fear», καθρεφτίζοντας μία από τις viral συνεντεύξεις της τραγουδίστριας και ηθοποιού.