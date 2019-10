Η Κόρτνεϊ Κοξ ήθελε, δεν ήθελε την τρέλανε την φίλη της, Τζένιφερ Άνιστον. Και αρκούσε μια φωτογραφία της με τον Μπέκαμ. Μέσα σε μπανιέρα.

Νέα όπως είναι στο Instagram η Τζένιφερ, την είδε και δεν κρατήθηκε.

«Περίμενε... ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;!!;;», ήταν το ψύχραιμο (not) σχόλιό της κάτω από την φωτογραφία.

Η Κοξ, στην φωτογραφία που ανέβασε, είχε βάλει μουσική υπόκρουση το Celebrity Hot Tub του Τζέιμς Μπράουν και έγραψε -προκλητικά θα λέγαμε: Too hot in the hot tub!