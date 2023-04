Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Βιολόγοι βρήκαν την απάντηση

Lius Gulo / 500px via Getty Images

Lius Gulo / 500px via Getty Images

Γιατί οι πρωτεΐνες ήταν πρώτες

Τα κοτόπουλα (Gallus gallus domesticus) πιθανότατα εξελίχθηκαν από ένα υποείδος κόκκινων πτηνών της ζούγκλας ( Gallus gallus ) πριν από περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια. Οι άνθρωποι που ζούσαν στη Νοτιοανατολική Ασία εξημέρωσαν για πρώτη φορά αυτά τα πουλιά κάπου μεταξύ 1650 π.Χ. και 1250 π.Χ., σύμφωνα με ένα ερευνητικό άρθρο του 2022 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.