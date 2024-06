Η Κρίστεν Στιούαρτ για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά - Ποια είναι η Σάλι Ράιντ που θα υποδυθεί

Το σενάριο, που υπογράφει η Μάγκι Κον (American Crime Story, The Staircase και Narcos: Mexico), η οποία είναι και showrunner, βασίζεται στο βιβλίο «The New Guys: The Historic Class of Astronauts That Broke Barriers and Changed the Face of Space Travel» (2022) της Meredith E. Bagby, που αφηγείται την άγνωστη ιστορία της ιστορικής εκείνης τάξης που άνοιξε δρόμους και άλλαξε την εξερεύνηση του Διαστήματος.