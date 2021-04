Η Lufthansa «ροκανίζει» τις προβλέψεις για (πιο αργή) ανάκαμψη στις πτήσεις

picture alliance via Getty Images 28 Απριλίου 2021. Οι ανακοινώσεις των προβλέψεων της Lufthansa "φρενάρουν" την αισιοδοξία για ανάκαμψη της εταιρείας εν μέσω πανδημίας. Photo: Andreas Arnold/dpa (Photo by Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images)

Η Lufthansa μείωσε την πρόβλεψη για το μέγεθος του πτητικού έργου φέτος, καθώς οι ελπίδες περιορίστηκαν για την ανάκαμψη των ταξιδιών στις αρχές του καλοκαιριού. Ωστόσο, οι περικοπές στο κόστος λειτουργίας της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας συγκράτησε τις απώλειες του τελευταίου τριμήνου. Το γκρουπ της Lufthansa, που περιλαμβάνει τις Austrian Airlines, Swiss και Eurowings, απευθύνει ταυτόχρονα προειδοποιήσεις προς τα γερμανικά συνδικάτα, ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αναγκαστικές απολύσεις ώστε να μειώσει ακόμα περισσότερο τις θέσεις εργασίας. Η ταξιδιωτική βιομηχανία έχει ήδη μετρήσει πολλές ψευδείς ”εκκινήσεις”, με την ελπίδα ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη, όμως τελικά οι ελπίδες διαψεύσθηκαν καθώς ακολούθησαν νέα περιοριστικά μέτρα, ενώ χτύπησαν και νέα κύματα της πανδημίας με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, σε συνδυασμο με την αργή ευρωπαϊκή διαδικασία διάθεσης εμβολίων. Η Lufthansa δήλωσε ότι αναμένει να φτάσει το 2021 περίπου στο 40% της προ-πανδημίας δραστηριότητας, ψαλιδίζοντας την πρόβλεψη 40% - 50% που εκδόθηκε δύο μήνες νωρίτερα. Οι μετοχές στη Lufthansa διαπραγματεύονταν χθες χαμηλότερα κατά 1,15% στη Φραγκφούρτη, στα 10,81 ευρώ. Το γκρουπ προέβλεψε σταδιακή αύξηση της ζήτησης το τρίμηνο Απριλίου -Ιουνίου και «σημαντική ανάκαμψη της αγοράς» στο δεύτερο εξάμηνο του 2021, υπολογίζοντας στις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα διατλαντικών ταξιδιών σε εμβολιασμένους επισκέπτες των ΗΠΑ. ″Γνωρίζουμε ότι οι κρατήσεις αυξάνονται όπου χαλαρώνουν οι περιορισμοί και τα ταξίδια καθίστανται ξανά δυνατά”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κάρστεν Σπορ. Σε μία ακόμα ένδειξη αναταραχής στο χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας την Πέμπτη, το αεροδρόμιο Heathrow της Βρετανίας δήλωσε ότι οι συνολικές απώλειές του κατά τη διάρκεια της κρίσης αυξήθηκαν σε 2,4 δισεκατομμύρια λίρες (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) μετά από έλλειμμα 329 εκατομμυρίων πρώτου τριμήνου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για το πρώτο αεροδρόμιο της Ευρώπης σε επιβατική κίνηση - τουλάχιστον για τη περίοδο προ της πανδημίας.

8 Απριλίου 2021. Ο στόλος της Lufthansa καθηλωμένος σε μεγάλο ποσοστό λόγω πανδημίας και κλειστών συνόρων.

Θέσεις εργασίας σε κίνδυνο Οι τριμηνιαίες πωλήσεις της Lufthansa ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος που επηρεάστηκε μόνο εν μέρει από την έναρξη της πανδημίας. Η ζημία προ τόκων και φόρων μειώθηκε κατά 30% στα 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο, με τη μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 19% και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 51%, ενώ η καθαρή ζημιά μειώθηκε στο 1,05 δισεκατομμύρια. Η Lufthansa έχει 10.000 εργαζομένους ως προσωπικό στην Γερμανία, με πλήρες ωράριο, αφου προηγήθηκε η ”έξοδος” 8.000 εργαζομένων και θα ”αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα πλεόναζοντος προσωπικού” το 2021-2, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικών Ρέμκο Στίνμπεργκεν. Η εταιρεία αναζητά νέες συνδικαλιστικές συμφωνίες για εθελοντικές περικοπές και εργασία μερικής απασχόλησης, ενώ προετοιμάζεται για υποχρεωτικές απολύσεις, εάν χρειαστεί, όταν οι τρέχουσες συμφωνίες λήξουν σε 11 μήνες, δήλωσε ο Στίνμπεργκεν. ″Ετοιμαζόμαστε για αναγκαστικές απολύσεις”, είπε. ”Αναμένουμε ότι η απαραίτητη νομική διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους”.

25 Φεβρουαρίου 2021. Ένα από τα αεροσκάφη της Lufhtansa που παραμένουν καθηλωμένα καθώς η επιβατική κίνηση είναι ελάχιστη.