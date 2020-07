Η Μάχη της Ζαρντινιέρας των 550 ευρώ: Το γράψε-σβήσε στις γλάστρες του «Μεγάλου Περιπάτου»

View this post on Instagram

Μετά την βεβήλωση του μνημείου των νεκρών της Μαρφίν, επόμενη «επαναστατική» πράξη ο βανδαλισμός του αστικού εξοπλισμού του Μεγάλου Περιπάτου. Όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν και να γκρεμίσουν, ματαιοπονούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να ονειρευόμαστε μια καλύτερη Αθήνα. Υ.Γ. Οι ζαρντινιέρες καθάρισαν.