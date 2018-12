Η Μαρίνα Σάττι στο «Once» - Το μιούζικαλ της Εναλλακτικής Σκηνής της Λυρικής

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ Once, που θριάμβευσε στο Μπρόντγουεϊ και στο Ουέστ Εντ και τιμήθηκε με οκτώ βραβεία Τόνυ, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μεγάλη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το Once, σε κείμενο του Έντα Ουόλς, μουσική και στίχους των Γκλεν Χάνσαρντ και Μαρκέτας Ιργκλόβα, βασίζεται στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζων Κάρνεϋ και θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 20 Ιανουαρίου 2019.

Η ιστορία ενός αγοριού που εγκατέλειψε την αγάπη και τη μουσική και του κοριτσιού που τον ενέπνευσε να ονειρευτεί ξανά ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από υπέροχα μελωδικά τραγούδια, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «Falling Slowly», και με ένα καστ ταλαντούχων ηθοποιών-μουσικών-τραγουδιστών της νέας γενιάς.

Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία για την πίστη που πρέπει να έχουμε στα όνειρά μας, αλλά και για τη δύναμη της μουσικής, που μας συνδέει όλους. Από τις πρώτες κιόλας νότες το Once παρασύρει τον θεατή στον μαγικό ρυθμό του. Αυτό το συναρπαστικό μιούζικαλ, που μιλάει τη γλώσσα της μουσικής του δρόμου, είναι η μοναδική παραγωγή που έχει τιμηθεί με τα βραβεία Όσκαρ, Γκράμμυ, Ολιβιέ και Τόνυ. «Το Once χρησιμοποιεί το τραγούδι και τη μουσική με τρόπο που ποτέ δεν έχουμε συναντήσει σε αμερικανικό μιούζικαλ, για να δημιουργήσει ένα πανέμορφο λαμπύρισμα νοσταλγίας που ο καθένας μας θα μπορούσε να νιώσει», έγραψαν οι New York Times.

Τη σκηνοθεσία του Once υπογράφει ο Ακύλλας Καραζήσης.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η χαρισματική Μαρίνα Σάττι, η οποία εξέπληξε ως Αρετούσα στον Ερωτόκριτο του Δημήτρη Μαραμή, και ο έμπειρος στο είδος Αποστόλης Ψυχράμης. Η Μαρίνα Σάττι μετρά εκατομμύρια views στο YouTube, ενώ κινείται με άνεση από τις μεγάλες παραγωγές μιούζικαλ έως τον πειραματισμό με το σχήμα Fonés.