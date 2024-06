Η Μαριόν Κοτιγιάρ στο «The Morning Show» με Ρις Γουίδερσπουν και Τζένιφερ Άνιστον

via Associated Press

via Associated Press

Η Κοτιγιάρ, η μόλις δεύτερη Γαλλίδα ηθοποιός που έχει κερδίσει Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου (το 2008, για το «La Vie En Rose»), ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία και το 2015 για το «Two Days, One Night», ενώ έχει πρωταγωνιστήσει, μεταξύ άλλων, στις ταινίες«Brother and Sister», «From the Land of the Moon», «Midnight in Paris» και «Inception».