Η ταινία «Peaky Blinders» με τον Κίλιαν Μέρφι έρχεται στο Netflix

Mike Kemp via Getty Images

Είναι επίσημο: Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του αρχηγού της περιβόητης συμμορίας του Μπέρμιγχαμ που τον έκανε διάσημο. Την ταινία « Peaky Blinders » θα σκηνοθετήσει ο Τομ Χάρπερ («Heart of Stone», «Wild Rose»), ο οποίος είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία στα μισά επεισόδια της πρώτης σεζόν το 2013.

Το Peaky που σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, άρχισε να προβάλλεται στη Βρετανία το 2013 από το BBC Two, με το Netflix να μπαίνει στο παιχνίδι το 2014. Η σειρά πέρασε από το BBC Two στο BBC One το 2019, όταν η τέταρτη σεζόν της κέρδισε το BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς. Συνολικά, προβλήθηκε για έξι σεζόν, κάνοντας φινάλε το 2022.