Ο τελευταίος χορός του Τομ Χάρντι με τον Venom

via Associated Press

via Associated Press

Ο Τομ Χάρντι είναι έτοιμος για το τελευταίο τανγκό με τον Venom, τον αντιήρωα της Marvel που έχει υποδυθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Το «Venom: The Last Dance», το πρώτο τρέιλερ του οποίου μόλις κυκλοφόρησε, είναι η τελευταία ταινία της τριλογίας που αφηγείται την ιστορία του δημοσιογράφου Έντι Μπροκ και του σαρκοβόρου συμβιωτή και alter-ego του, Venom, γνωστού από τα κόμικς του Spider-Man.

Οι δύο προηγούμενες, το Venom και το Venom: Let There Be Carnage, σημείωσαν εισπρακτική επιτυχία. Το Venom συγκέντρωσε 856 εκατομμύρια δολάρια το 2018 και το Venom: Let There Be Carnage (2021) ξεπέρασε τα 506,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office, επίδοση που αξιολογείται ως θετική, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο ότι κυκλοφόρησε εν μέσω πανδημίας, όσο κι ότι είχε ήδη αρχίσει να καταγράφεται συνολικά μία μείωση του ενδιαφέροντος για τις ταινίες με υπερήρωες.