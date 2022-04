Ερχεται το «Venom 3»: Ο αντιήρωας της Marvel επιστρέφει για ακόμη μία περιπέτεια

Η ανακοίνωση δεν αποτελεί έκπληξη καθώς οι δύο προηγούμενες ταινίες, το Venom και το Venom: Let There Be Carnage, έκαναν επιτυχία στο box office. Το Venom συγκέντρωσε 856 εκατομμύρια δολάρια από τις εγχώριες και διεθνείς αγορές το 2018 και το Venom: Let There Be Carnage 502 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το 2021 (ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 90,1 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της στις αίθουσες, καταγράφοντας τον Οκτώβριο του 2021 νέο πανδημικό ρεκόρ).