Νέο πανδημικό ρεκόρ στο αμερικανικό box office: Το σίκουελ του «Venom» έσπασε τα ταμεία

Η ταινία «Venom: Let There Be Carnage» ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 90,1 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της στις αίθουσες, καταγράφοντας νέο πανδημικό ρεκόρ.

Το πολύ πιο σκοτεινό σίκουελ του «Venom» έρχεται από τη Sony Pictures, ανεξάρτητα από το Marvel Cinematic Universe της Disney -τα blockbuster της οποίας, «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» και «Black Widow» αναδείχθηκαν οι ταινίες της χρονιάς με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στο αμερικανικό box ofiice.

Εάν οι τρεις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του «Venom: Let There Be Carnage» είναι δείκτης της πορείας του, τότε η πιθανότητα να εξελιχθεί σε μία από τις πιο κερδοφόρες (υπερ)παραγωγές του 2021 είναι σοβαρή. Το γεγονός δε ότι προβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες σημαίνει ενίσχυση του box ofiice και των αιθουσών που έχουν περάσει ουκ ολίγες δοκιμασίες μέσα στην πανδημία.

Όπως είπε σε δήλωση του προς τον Τύπο ο πρόεδρος της Sony Τομ Ρόθμαν «είμαστε χαρούμενοι που η υπομονή και η αποκλειστική κυκλοφορία στιις αίθουσες ανταμείφθηκε με ρεκόρ εισπράξεων».