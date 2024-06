Ο Τζόνι Ντεπ είναι ο Σατανάς και ο Τζεφ Μπρίτζες ο Θεός: Η νέα ταινία του Τέρι Γκίλιαμ

(Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) via Associated Press

O Τέρι Γκίλιαμ, σκηνοθέτης μεταξύ άλλων, των ταινιών «Monty Python and the Holy Grail», «Οι Δώδεκα Πίθηκοι» και «Φόβος και παράνοια στο Λας Βέγκας», μίλησε για την επόμενη ταινία του με τίτλο «The Carnival at the End of Days».

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη στο γαλλικό περιοδικό Premiere, ο Τζόνι Ντεπ θα υποδυθεί τον Σατανά, ενώ ο Τζεφ Μπρίτζες τον Θεό.

Ο Άνταμ Ντράιβερ και ο Τζέισον Μομόα είναι επίσης στο καστ, αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί οι ρόλοι τους.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης εξήγησε στο Premiere ότι το «The Carnival at the End of Days» θα είναι μια «κωμωδία όπου ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την Ανθρωπότητα. Και ο μόνος που προσπαθεί να μας σώσει είναι ο Σατανάς. Γιατί χρειάζεται ανθρώπους στην κόλαση, αλλιώς δεν θα έχει δουλειά για την αιωνιότητα!».

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2025.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Γκίλιαμ και Ντεπ συνεργάζονται. Ο Ντεπ πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Γκίλιαμ «Fear and Loathing in Las Vegas» και «The Imaginarium of Doctor Parnassus».

