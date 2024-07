Η Μήδεια του Στόουν ενός από τους επιδραστικότερους σκηνοθέτες του κόσμου έρχεται στο Παλλάς

Εχει συνεργαστεί από την Μητροπολιτική Οπερα της Νέας Υόρκης, έως τον Ρέιφ Φάινς και την Κάρι Μάλιγκαν στην ταινία The Dig (Η ανασκαφή) του Netflix αλλά και έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα θέατρα και φεστιβάλ του κόσμου. O λόγος για έναν από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως, τον μόλις 30χρονο σκηνοθέτη Σάιμον Στόουν που παρουσιάζει τη δική του Μήδεια στο Θέατρο Παλλάς από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών κι Επιδαύρου .

Η Μήδεια στο σήμερα

Συντελεστές

Κείμενο / Σκηνοθεσία Simon Stone Βασισμένο στη Μήδεια του Ευριπίδη Μετάφραση / Δραματουργία Peter Van Kraaij Μετάφραση Vera Hoogstad Σκηνογραφία Bob Cousins Σχεδιασμός φωτισμού Bernie van Velzen Σχεδιασμός ήχου Stefan Gregory Κοστούμια An D'Huys Παίζουν Marieke Heebink, Alexander Elmecky, Bart Slegers, Eva Heijnen, Evgenia Brendes, Leon Voorberg, Mente Wijsman, Fedy Bakker

Κριτικές από τον διεθνή τύπο

«Μια παράσταση παγκόσμιας κλάσης. Μια λαμπρή διασκευή από έναν λαμπρό σκηνοθέτη, που τροφοδοτείται από λαμπρές ερμηνείες. Εξαιρετικά, βάναυσα τολμηρή». – The Stage

«Η σκηνοθεσία είναι βάναυση. Δεν αφήνει τους ερμηνευτές να κρυφτούν πουθενά. Δεν το χρειάζονται: αυτό το άψογο σύνολο έχει δημιουργήσει ένα ακατέργαστο αριστούργημα». – The Guardian

Τι λέει ο Σάιμον Στόουν για τη δική του Μήδεια

Ποιος είναι ο Σάιμον Στόουν

Γεννημένος στη Βασιλεία και με σπουδές στο Κέμπριτζ, ο Στόουν επέστρεψε στην Αυστραλία το 2007 για να ιδρύσει τον θίασο The Hayloft Project. Η

πρώτη παραγωγή του, Το ξύπνημα της άνοιξης του Frank Wedekind στο Belvoir του Σίδνεϊ, έγινε τεράστια επιτυχία και ο Στόουν έγινε γρήγορα γνωστός ως εμπνευσμένος σκηνοθέτης με μια δική του θεατρική γλώσσα. Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Πλατόνοφ του Τσέχοφ (2007) και ο Θυέστης του Σενέκα (2010).

Έκτοτε η φήμη του εκτοξεύτηκε και η άνοδός του ήταν ιλιγγιώδης. Η ανάγνωσή του πάνω στην Αγριόπαπια του Ίψεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στο Holland Festival το 2013. Στην πρώτη του σκηνοθεσία στη Γερμανία (Theater Oberhausen), το 2014 ο Στόουν ξαναδούλεψε την Ορέστεια του Αισχύλου, μετατρέποντάς την σε ένα συναισθηματικό, σύγχρονο οικογενειακό δράμα. Οι Γερμανοί κριτικοί ήταν ομόφωνοι στους επαίνους τους: «Η αναδιήγηση των κλασικών αγγίζει έναν εντελώς νέο ριζοσπαστισμό. Ο Στόουν ξαναγράφει τα

έργα για την εποχή μας». Την ίδια χρονιά ο Θυέστης του περιόδευσε σε μεγάλα θέατρα και φεστιβάλ (Theater der Welt, Holland Festival, Théâtre des Amandiers). Το 2016 έκανε το ντεμπούτο του στη Μ. Βρετανία, στο περίφημο Young Vic του Λονδίνου, με τη δική του εκδοχή της Γέρμας του Λόρκα. Αεικίνητος και πολυπράγμων, δουλεύει και στον κινηματογράφο και στην όπερα: Η ταινία του The Daughter (βασισμένη στην Αγριόπαπια του Ίψεν, με πρωταγωνιστή τον Τζέφρι Ρας) κυκλοφόρησε το 2016, ενώ την ίδια χρονιά σκηνοθέτησε στην Όπερα της Βασιλείας. Το 2021 συνεργάστηκε με το Netflix για τη νέα του

ταινία The Dig (Η ανασκαφή, με πρωταγωνιστές τον Ρέιφ Φάινς και την Κάρι Μάλιγκαν), και το 2022 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης σκηνοθετώντας Λουτσία ντι Λαμερμούρ.