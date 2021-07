Η μετάλλαξη Δέλτα έρχεται: Το ίδιο και η Έψιλον

Aitor Diago via Getty Images

Aitor Diago via Getty Images

Η μετάλλαξη Δέλτα είναι παρούσα στην Ελλάδα και εξαπλώνεται, ενώ αναμένεται να κυριαρχήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και οι επιστήμονες είναι να πάρουν μέτρα που θα καθυστερήσουν την ευρεία διασπορά της, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στην χώρα.

Ενώ αυτά συμβαίνουν με την μετάλλαξη Δέλτα, στο προσκήνιο εμφανίζεται και η μετάλλαξη Έψιλον (Epsilon).

Μετά από 18 μήνες εμπειρίας με την πανδημία, είναι σαφές ότι μία από τις ιδιαιτερότητες του κορονοϊού είναι οι συνεχείς μεταλλάξεις του. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ο ιός, τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να μεταλλαχθεί.

Η μετάλλαξη Έψιλον εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Καλιφόρνια την άνοιξη του 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της GISAID η μετάλλαξη έχει ήδη εντοπιστεί σε 12 χώρες της Ευρώπης, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία και Ελβετία. Στον υπόλοιπο κόσμο η μετάλλαξη Έψιλον έχει εντοπιστεί σε 44 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Ινδία.

Ποιο είναι το ανησυχητικό στοιχείο της μετάλλαξης Έψιλον; Το γεγονός ότι δείχνει μεγαλύτερη αντίσταση στα αντισώματα, σε σύγκριση με όλες τις μεταλλάξεις που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα.

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Science μία μελέτη με τίτλο «SARS-CoV-2 immune evasion by the B.1.427/B.1.429 variant of concern». Σε αυτήν παρατίθενται τα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή η μετάλλαξη είναι ανθεκτικότερη στα αντισώματα του οργανισμού, από όπου και αν προέρχονται.

Αν αυτή η μετάλλαξη εμφανιστεί και στην Ελλάδα και αρχίσει να εξαπλώνεται, ενώ ταυτόχρονα θα κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα, τότε θα υπάρχει μία μετάλλαξη η οποία θα έχει υψηλή μεταδοτικότητα και μία άλλη που θα έχει υψηλή ανθεκτικότητα.

Ένας τέτοιος συνδυασμός θα αναγκάσει την κυβέρνηση να μεταβάλλει την εμβολιαστική της πολιτική και να ξανασκεφτεί το ενδεχόμενο περιοριστικών μέτρων.

Γενικότερα, ο αγώνας δρόμου μεταξύ μεταλλάξεων του ιού, καλυτέρευσης των εμβολίων και εμφάνισης φαρμάκων, μεταθέτει προς τα πίσω το χρονοδιάγραμμα τερματισμού της πανδημίας.

Κανένας δεν γνωρίζει πότε και με ποιους όρους θα τερματιστεί.

Υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα;

Επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα υπάρξει και ούτε μπορεί να υπάρξει. Όλες οι χώρες και το παγκόσμιο σύστημα έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα από την πανδημία και δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στο 2019.

Καθώς η πλήρης εξάλειψη του ιού φαίνεται απίθανη στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να επιλεγεί το καλύτερο σενάριο για να το υιοθετήσουν οι κοινωνίες. Και αυτό είναι το σενάριο συνύπαρξης με τον ιό, αλλά χωρίς αυτοί που προσβάλλονται να αρρωσταίνουν βαριά. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μία σειρά από εξελίξεις στον ιατροφαρμακευτικό τομέα.

Αυτή μπορεί να είναι μία νέα κανονικότητα, η οποία δεν θα έχει σχέση με την παλιά και η οποία θα ανατραπεί εύκολα από την επόμενη πανδημία.

Για αυτούς τους λόγους οι πολιτικοί δεν πρέπει να δημιουργούν ψευδαισθήσεις επιστροφής σε μία ανύπαρκτη κανονικότητα. Αυτό που χρειάζεται, είναι ότι χώρες όπως η Ελλάδα, με σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, θα πρέπει να στραφούν προς την ανθεκτικότητα.

Οι ανθεκτικές κοινωνίες είναι αυτές που θα επιβιώσουν. Η επιστροφή στην κανονικότητα σημαίνει σε μεγάλο βαθμό, επιστροφή στην παθογένεια.