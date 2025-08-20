Ξεπερνούν τις 11.500 οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο MyCoast για παρανομίες, αμέλειες και αυθαιρεσίες σε παραλίες από τα μέσα Μαρτίου.

Όπως μετέδωσε το ERTNews, αφορούν, μεταξύ άλλων, σε παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για άτομα με αναπηρία. Από τις πάνω από 11.500 σε όλη τη χώρα, οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην ανατολική Αττική. Στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες.

Advertisement

Advertisement

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ είναι επίσης ψηλά στις καταγγελλόμενες παραβάσεις. Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast, οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων. Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

O εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, σημείωσε πως «σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε τις διπλάσιες καταγγελίες. Που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα», προσθέτοντας πως η πλειονότητα των επιχειρηματιών έχουν συμμορφωθεί στο γράμμα του νόμου.