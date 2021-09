Η Μικαέλα Κοέλ αφιερνώνει το βραβείο Emmy σε κάθε επιζώντα σεξουαλικής κακοποίησης

Η Μικαέλα Κοέλ, δημιουργός και ηθοποιός στο I May Destroy You κέρδισε Emmy Σεναρίου στην κατηγορία μίνι σειρά ή ανθολογία ή ταινία το βράδυ της Κυριακής στην απονομή των βραβείων .

CBS Photo Archive via Getty Images Michaela Coel collecting her award at the 73RD EMMY AWARDS