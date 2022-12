Η μοναδική χώρα που το Avatar 2 δεν έφτασε στην κορυφή του box office: Και υπάρχει λόγος

Το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον καταγράφει μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις που αγγίζουν διεθνώς τα 550 εκατ. δολάρια.

Μια χώρα, ωστόσο, δεν ήταν τόσο γενναιόδωρη με το σίκουελ της ταινίας που κατέχει το ρεκόρ με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών.

Το Avatar 2 ήταν δεύτερο στο ιαπωνικό box office το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το Variety, οι προβολές της ταινίας στις αίθουσες συνοδεύτηκαν από μία σειρά τεχνικών προβλημάτων.

Την πρώτη θέση του ιαπωνικού box office το Σάββατο και την Κυριακή κατέκτησε το «The First Slam Dunk», που βασίζεται στη δημοφιλή σειρά manga για το μπάσκετ «Slam Dunk» με εισπράξεις 4,13 εκατ. δολάρια, ενώ το «Avatar: The Way of Water» συγκέντρωσε τις δύο αυτές ημέρες 3,6 εκατομμύρια δολάρια -παρότι σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκανε 3,9 εκατομμύρια δολάρια στις αβάν πρεμιέρ.

Το «The First Slam Dunk», μαζί με το anime «Suzume», επισκίασαν το σίκουελ του Κάμερον όσον αφορά τον αριθμό των πωλήσεων εισιτηρίων και πήραν τις δύο πρώτες θέσεις στις ταινίες πρώτης προβολής το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ιαπωνία.

20th Century Studios via AP

Το Variety σημειώνει επίσης ότι το Avatar 2 προβλήθηκε σε 1.466 αίθουσες στη χώρα -ο μεγαλύτερος αριθμός όλων των εποχών ακόμη και σε σχέση με τον αριθμό αιθουσών στις οποίες προβλήθηκε το «The Amazing Spider-Man» στην πρεμιέρα του το 2012-, όπως αποδείχτηκε όμως, οι αίθουσες δεν διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισμό για προβολή σε ρυθμό 48 fps ανά δευτερόλεπτο.

Δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι μετά τα τεχνικά προβλήματα, αλυσίδες κινηματογράφων, μεταξύ των οποίων και η Tohol Col, προχώρησαν σε επιστροφή χρημάτων στους θεατές, ενώ μία αίθουσα μείωσε στη μέση της ταινίας -που ξεπερνά σε διάρκεια τις τρεις ώρες- τον ρυθμό των καρέ από 48 fps ανά δευτερόλεπτο στο (στάνταρντ) 24 fps ανά δευτερόλεπτο.