Ακτιβιστές εναντίον Τζέιμς Κάμερον: Το σόου με τα δελφίνια για το Avatar 2 που προκάλεσε οργή

Ο Τζέιμς Κάμερον προκάλεσε την οργή ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων, όταν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε εν όψει της πρεμιέρας του «Avatar: The Way of the Water» στην Ιαπωνία, ο διάσημος σκηνοθέτης παρουσίασε στο Τόκιο ένα σόου με δελφίνια.